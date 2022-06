Barça-Talent nach Brügge

Der FC Brügge darf sich zeitnah über Verstärkung für die Sturmmitte freuen. Vom FC Barcelona wechselt Ferran Jutglà zum belgischen Erstligisten. Laut Fabrizio Romano werden sechs Millionen Euro Ablöse fällig. Vertragswerk sowie der Medizincheck seien bereits vorbereitet.

19 Treffer in 32 Ligaspielen erzielt Jutglà in der abgelaufenen Saison für Barcelonas zweite Mannschaft. Immerhin achtmal kam der 23-jährige Mittelstürmer für die Profis zum Einsatz. Nun beginnt ein neues Kapitel in Belgien.