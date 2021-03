Ibrahimovic droht Ausfall gegen United

Zlatan Ibrahimovic scheint dem AC Mailand noch einige Tage zu fehlen. Einem Bericht von ‚Sky Italia‘ zufolge dürfte die Oberschenkelverletzung den 39-Jährigen noch für mindestens zehn Tage außer Gefecht setzen.

Entsprechend ist ein Einsatz des schwedischen Superstars in den nächsten beiden Pflichtspielen mehr als fraglich. Ibrahimovic hatte sich die Blessur am gestrigen Sonntag beim 2:1 gegen die AS Rom zugezogen. Eine offizielle Mitteilung steht noch aus.