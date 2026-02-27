Menü Suche
Neues Gesicht im Bayern-Training

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Der erst 15-jährige Erblin Osmani hat am Donnerstag erstmals mit den Profis des FC Bayern trainiert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, war dies eine Belohnung für die herausragenden Leistungen des Sechsers in der U17 und der U19 der Münchner.

Osmani, der für die deutsche U17 aufläuft, ist Stammspieler in der B-Jugend, durfte aber auch schon ein Jahrgang darüber reinschnuppern. Erstliga-Einsätze winken zwar nach aktuellem Stand noch nicht, perspektivisch könnte der technisch versierte Linksfuß aber durchaus zur Option für Bayern-Trainer Vincent Kompany werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
