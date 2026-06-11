Bis zu 50 Millionen: Drei Klubs buhlen um Touré

Bazoumana Touré (20) war in der abgelaufenen Saison einer der wichtigsten Leistungsträger bei der TSG Hoffenheim und hat sich damit in den Fokus anderer Klubs gespielt. Der pfeilschnelle Dribbler sorgte auf dem linken Flügel für mächtig Alarm, erzielte fünf Tore und legte zwölf weitere auf.

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Drei Premier League-Klubs haben es laut ‚Bild‘ besonders auf den Ivorer abgesehen, buhlen intensiv um den sechsfachen Nationalspieler und WM-Fahrer. Neben dem FC Brentford und Newcastle United hat es demnach vor allem Manchester United auf Touré abgesehen. Der englische Rekordmeister sucht händeringend nach Verstärkung für die Offensive.

TSG mit hoher Schmerzgrenze

Das Beuteschema sei laut der Boulevardzeitung klar: „Jung, pfeilschnell und mit enormem Steigerungspotenzial.“ Touré ist noch bis 2029 an die TSG gebunden, die Verhandlungsposition des Bundesligisten ist daher gut.

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Sportdirektor Andreas Schicker betonte zuletzt immer wieder, dass man Leistungsträger eigentlich halten will, der Klub aber bei entsprechenden Angeboten gesprächsbereit bleibt. Dem Vernehmen nach müsste ein Interessent für Touré 40 bis 50 Millionen Euro auf den Tisch legen.