Nürnberg: Packt Klose die Koffer?

Miroslav Klose hat sich abermals über die Transferphilosophie des 1. FC Nürnberg beschwert. „Man kann sich hier nicht ein bisschen was aufbauen. Wenn ich jetzt Fan von der Mannschaft bin und mir ein Trikot kaufe, dann ist der Spieler ein halbes Jahr später nicht mehr da. Wir brauchen ein Fundament und wir müssen versuchen, die Spieler zusammenzuhalten. Nur dann gibt es Struktur und Klarheit. Sonst haben wir zu viele Wechsel drinnen“, sagte der Cheftrainer im Anschluss an die gestrige 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Klose über die extreme Kaderfluktuation beschwert. Eine zwischenzeitlich so gut wie sichere Verlängerung seines zum Sommer auslaufenden Vertrags scheint nicht in Stein gemeißelt, mutmaßt die ‚Bild‘. Stattdessen werde klubintern dieser Tage heiß diskutiert, ob es auf eine Trennung hinauslaufen könnte. Gleiches gelte übrigens auch für Sportvorstand Joti Chatzialexiou, dessen Arbeitspapier aber immerhin noch bis 2027 gültig ist.