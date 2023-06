„Mein Herz blieb stehen“: Bellingham erläutert Real-Wechsel

Jude Bellingham führt für seinen Wechsel zu Real Madrid vordergründig sportliche Gründe ins Feld. Der Engländer begründete seine Entscheidung im Rahmen einer Pressekonferenz: „Mein Vater hat mir im vergangenen Jahr, vor zwölf bis 15 Monaten, vom Interesse von Real Madrid erzählt und glauben Sie mir, ich hatte Gänsehaut und mein Herz blieb einen Moment stehen.“

Monetäre Aspekte hätten seine Entscheidung nicht beeinflusst: „Geld hat in meiner Karriere nie eine Rolle gespielt, dies ist der beste Verein der Welt.“ Der Neu-Königliche führte aus: „Es gibt nicht viele Spieler, die die Möglichkeit haben, in einem so brillanten und historischen Verein zu spielen und dafür bin ich sehr dankbar.“

Tritt in große Fußstapfen

Bei den Blancos wird Bellingham künftig das Trikot mit der Nummer fünf tragen. Eine Zahl, mit der zuvor unter anderem Zinedine Zidane auflief. „Es ist eine große Ehre, in seine Fußstapfen zu treten“, sagte der Mittelfeldantreiber mit Blick auf die prestigeträchtige Nummer.

Auch vor seinen jetzigen Mitspielern wie Luka Modric (37) und Toni Kroos (33) hat der 24-fache Nationalspieler großen Respekt und scherzte: „Ich werde wie ein Schwamm um sie herum sein und versuchen, alles zu stehlen, was sie haben. Sie werden wahrscheinlich von mir genervt sein.“

Gedanken zur Ablöse

Die Ablösesumme von 103 Millionen Euro, die durch Boni sogar noch um 30 Millionen ansteigen kann, bereitet Bellingham dagegen keine Sorgen: „Für mich spielt es keine Rolle, für wie viel ich hierher gekommen bin. Das Ziel ist das gleiche.“

In der Hauptstadt unterzeichnete der 19-Jährige einen Vertrag bis 2029. Mit Real wird der Ex-Dortmunder in der kommenden Spielzeit versuchen, um alle großen Titel mitzuspielen und seine Karriere bei einem der größte Vereine der Welt voranzutreiben.