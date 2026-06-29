Nach zehn Jahren beendet Pep Guardiola seine Tätigkeit bei Manchester City im Sommer. Der Spanier hinterlässt ein schweres Erbe. Mit den Skyblues wurde der 55-Jährige sechsmal Meister und gewann die Champions League. Insgesamt kann Guardiola auf 19 Titel zurückblicken.

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Keine leichte Aufgabe für den Nachfolger. Wie City offiziell mitteilt, wird Enzo Maresca sich dieser annehmen. Der 46-Jährige unterschreibt in Manchester bis 2029. Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Chelsea, bei seinem Ex-Klub besaß Maresca noch einen gültigen Vertrag.

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Maresca sagt: „City ist ein unglaublich gut geführter Fußballverein. Alles, was sie tun, ist innovativ, gut geplant und zielgerichtet. Für einen Trainer ist das eine Traumsituation. Sie bietet mir die Beständigkeit, die ich brauche, um meine Arbeit effektiv zu erledigen. Dies wird meine dritte Amtszeit hier sein. Ich kenne diesen Verein, ich kenne die Anforderungen und ich kenne die Erwartungen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Training der Spieler zu beginnen. Ich möchte, dass wir gewinnen, guten Fußball spielen und den Druck genießen, Manchester City zu vertreten.“

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Für Maresca ist es bereits die zweite Rückkehr ins Etihad. In der Saison 2020/21 hatte er die zweite Mannschaft der Citizens geleitet, in der Saison 2022/23 kehrte er dann als Co-Trainer von Guardiola zurück. Bei Leicester City und dem FC Chelsea sammelte er in den vergangenen drei Jahren erste Erfahrungen als Cheftrainer. Bei den Blues war zur Jahreswende Schluss.