Nagelsmann erläutert Sané-Nominierung

Julian Nagelsmann hat Stellung zu der viel kritisierten Nominierung von Leroy Sané (30) bezogen. Auf der heutigen DFB-Pressekonferenz erläuterte der Coach die Berufung des Außenstürmers: „Er ist ein Spieler, der kontrovers diskutiert wird. Aber er hat eine extrem hohe Anerkennung in der Mannschaft. Es gibt einige, die eine große Bindung zu ihm haben. Er hat nach wie vor etwas ganz Besonderes im Raum. Die nicht so gute Quote im Verein führt dazu, dass er jetzt besonders gefordert wird.“

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Das hohe Standing des dribbelstarken Linksfußes innerhalb des Teams war offenbar der ausschlaggebende Punkt für seine Berücksichtigung. „Ich habe einen super Draht zu ihm und traue mir zu, dass ich ihn so kitzle, dass er nach der WM deutlich positiver wahrgenommen wird“, betont Nagelsmann außerdem. Der 38-Jährige führt weiter aus: „Er hat etwas Besonderes auf engen Räumen. Möglicherweise wird er auch erstmal die Herausforderer-Rolle einnehmen.“