Der Hintergrund zur El Mala-Entscheidung

Lukas Kwasniok hat die späte Einwechslung von Said El Mala bei der gestrigen 0:2-Niederlage des 1. FC Köln beim FC Augsburg nüchtern erklärt. Bei ‚Sky‘ sagte der Trainer der Geißböcke: „El Mala früher zu bringen, war unmöglich. Ich war happy, dass er uns heute zur Verfügung stand, alles andere wäre verantwortungslos.“

Kwasniok begründete dies mit muskulären Beschwerden beim 19-Jährigen: „Eine halbe Stunde war das Maximum der Gefühle. Er hat diese Woche einfach nicht trainiert und keinen Sprint gezogen.“ Dass der Coach seinen Topscorer immer wieder auf der Bank lässt, ist ein Reibungsthema beim FC. Im Sommer könnte El Mala unabhängig davon das Weite suchen. Eine heiße Spur führt zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League.