Barças Vorbild heißt United | Liverpool will RB plündern

Historische Herausforderung für Barça

In der spanischen Presse steigt die Spannung vor dem Rückspiel im Champions League-Viertelfinale zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona am heutigen Dienstagabend (21 Uhr). Während die ‚as‘ Barça nach dem 0:2 im Hinspiel „auf dem Weg zu einer epischen Aufholjagd“ sieht, bilanziert die ‚Mundo Deportivo‘ eher nüchtern: „Atlético hat alle Trümpfe in der Hand, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Für Barça spricht hingegen nichts.“

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Die Begründung sieht die Sportzeitung in der Historie des Wettbewerbs: „Nur Manchester United hat in der Geschichte der Champions League jemals einen 0:2-Rückstand aufgeholt – dank eines Last-Minute-Tores von Marcus Rashford, als Auswärtstore bei einem Unentschieden doppelt zählten. Das war im Achtelfinale der Saison 2018/19 gegen PSG mit einem 3:1-Sieg in Paris.“ Atlético-Coach Diego Simeone zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel daher äußerst siegessicher: „Ich habe den Glauben, dass die Mannschaft ihre Leistung bringt, und Zuversicht in das, was wir wollen.“

Dreifach-Raid auf Leipzig

Droht RB Leipzig im Sommer der nächste Ausverkauf? Glaubt man einem Bericht von ‚Teamtalk‘, planen sowohl der FC Liverpool als auch Manchester United gleich dreifach bei den Sachsen zuzuschlagen. Im Zentrum des Fokus ist „der stets beeindruckende Yan Diomande, der seit Monaten von beiden Klubs beobachtet wird“. Doch mit einem Transfer des Ivorers soll es nicht getan sein.

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Das Portal beruft sich auf gut informierte Quellen, die bestätigen, dass auch Leipzig-Kapitän David Raum auf dem Einkaufszettel der beiden Weltklubs steht: „United sucht aktiv nach einem Linksverteidiger, der mit Luke Shaw konkurrieren kann, während auch Liverpool auf dem Transfermarkt aktiv ist, da man sich auf den Weggang von Andy Robertson vorbereitet.“ Dritter im Bunde ist Innenverteidiger Castello Lukeba, der Leipzig in diesem Sommer bei einem guten Angebot verlassen darf.