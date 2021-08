Der Spieler des Spieltags: Robert Lewandowski

Auch in der Spielzeit 2021/22 führt an Lewandowski kein Weg vorbei. Der 33-Jährige traf bisher in jedem Pflichtspiel der Saison. Beim 5:0-Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC war seine Ausbeute mit drei Treffern am größten. Für FT somit der klare Spieler des Spieltags.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 3:2

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3

Mainz 05 - Greuther Fürth 3:0

FC Augsburg - Bayer 04 1:4

Arminia Bielefeld - SGE 1:1

FC Köln - VfL Bochum 2:1

FC Bayern - Hertha BSC 5:0

Union Berlin - Borussia M'gladbach 2:1

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0

