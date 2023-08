DFB-Team: Ein Debütant – Goretzka nicht nominiert

Die Atmosphäre rund um die deutsche Nationalmannschaft ist seit längerer Zeit extrem angespannt. Misserfolge bei den vergangenen Großturnieren und schlechte Leistungen in den darauffolgenden Testspielen lassen große Zweifel an der Entwicklung unter Hansi Flick aufkommen. In den Spielen gegen Japan (9. September, 20:45 Uhr) und Frankreich (12. September, 21 Uhr) geht es auch um die Zukunft des Bundestrainers.

Um für die schwierigen Testspiele gewappnet zu sein, baut Flick auf auch wieder auf Niklas Süle. Der Innenverteidiger fehlte in der vergangenen Länderspielpause noch aufgrund mangelnder Fitness. Nun bekommt der BVB-Spieler von Flick die Möglichkeit, sich mit dem Adler auf der Brust zu rehabilitieren. Zudem nominiert Flick einen Neuling und sowie diverse Überraschungen. Zum ersten Mal mit dabei ist Pascal Groß von Brighton & Hove Albion.

Leon Goretzka vom FC Bayern fehlt überraschend. „Ich schätze Leon sehr, mache mir aber auch meine Gedanken. Ich erhoffe mir eine Reaktion von denen, die jetzt nicht dabei sind“, sagt der DFB-Coach zur Nicht-Nominierung des Bayern-Spielers.

Torhüter: Marc-André ter Stegen (31/FC Barcelona), Oliver Baumann (33/TSG Hoffenheim), Kevin Trapp (33/Eintracht Frankfurt)

Verteidigung: Antonio Rüdiger (30/Real Madrid), Malick Thiaw (22/AC Mailand), Benjamin Henrichs (26/RB Leipzig), Niklas Süle (27/Borussia Dortmund), David Raum (25/RB Leipzig), Jonathan Tah (27/Bayer Leverkusen), Nico Schlotterbeck (23/Borussia Dortmund), Robin Gosens (29/Union Berlin)

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (28/FC Bayern), Emre Can (29/Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (32/FC Barcelona), Florian Wirtz (20/Bayer Leverkusen), Pascal Groß (32/Brighton & Hove Albion), Jamal Musiala (20/FC Bayern), Kai Havertz (24/FC Arsenal), Niclas Füllkrug (30/Werder Bremen), Leroy Sané (27/FC Bayern), Serge Gnabry (28/FC Bayern), Felix Nmecha (22/Borussia Dortmund), Kevin Schade (21/FC Brentford), Jonas Hofmann (31/Bayer Leverkusen)