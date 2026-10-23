Der FC Bayern hat eine Stellungnahme zum Zusammenbruch von Vincent Kompany abgegeben. Auf der Vereinswebsite heißt es: „Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb.“

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Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. Unter der Anzeige geht's weiter October 23, 2026

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagt zur Lage: „Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt. Vinnie erhält alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt. Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung.“

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Laut ‚Sky‘ ist Kompanys Zustand stabil. Per Rettungswagen war er ins Krankenhaus gebracht worden.

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