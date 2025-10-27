Neuer RB-Manager: Klopp wildert in der Bundesliga

Erst seit einem Jahr ist Andreas Schicker der Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim. Nach einem turbulenten Jahr erlebt er aktuell mit der TSG wohl die sportlich ruhigste Phase, mit Rang sieben ist der Saisonstart geglückt. Dennoch dürfte es in den kommenden Tagen in Sinsheim unruhig werden.

Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, baggert Jürgen Klopp intensiv am 39-Jährigen und will ihn zurück nach Österreich holen. Dort ist Klopp für RB Salzburg auf der Suche nach einem neuen Sportchef, der Rouven Schröder ersetzt. Dieser war vor rund zwei Wochen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt.

Verlässt auch Pajduch die TSG?

Laut dem Boulevardblatt spricht Schicker schon länger mit dem Salzburger Klub, auch die TSG sei bereits darüber informiert. Außerdem habe er sich mit Klopp ausgetauscht und soll einem Wechsel offen gegenüberstehen.

Sollte Schicker die TSG tatsächlich verlassen, würde er wohl auch den Technischen Direktor Paul Pajduch mitnehmen. Der 31-Jährige war gemeinsam mit Schicker vor einem Jahr von Sturm Graz zur TSG gekommen. Wenige Wochen später hatte Schicker außerdem in Christian Ilzer auch noch den Cheftrainer der Grazer nach Hoffenheim gelotst.