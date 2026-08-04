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Gladbach verkauft Reyna

von Lukas Weinstock - Quelle: rcstrasbourgalsace.fr
1 min.
Giovanny Renya im Gladbach-Trikot @Maxppp

Borussia Mönchengladbach lässt Giovanni Reyna (23) nach Frankreich ziehen. Der Offensivakteur wechselt zu Racing Straßburg, das dem Vernehmen nach bis zu vier Millionen Euro überweist. Beim Ligue 1-Klub unterschreibt der US-Amerikaner einen Vertrag bis 2031.

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„Gio ist ein exzellenter Spieler, der in seinem Jahr hier bei Borussia sein Potenzial leider nur angedeutet hat, dazu aufgrund einiger Verletzungen nicht dauerhaft seine Fähigkeiten auf dem Platz zeigen konnte“, sagt Borussia-Sportchef Rouven Schröder, „wir haben klar gesagt, dass wir den Kader verändern und verkleinern wollen und müssen. Daher sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung in diesem Sommer der richtige Schritt für beide Seiten ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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