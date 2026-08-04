Borussia Mönchengladbach lässt Giovanni Reyna (23) nach Frankreich ziehen. Der Offensivakteur wechselt zu Racing Straßburg, das dem Vernehmen nach bis zu vier Millionen Euro überweist. Beim Ligue 1-Klub unterschreibt der US-Amerikaner einen Vertrag bis 2031.

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𝘑𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦…



𝙀𝙩 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙘𝙤𝙪𝙫𝙧𝙞𝙧 𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙞𝙣𝙖𝙪 💙



▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/Y1jr6ad6nu — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 4, 2026

„Gio ist ein exzellenter Spieler, der in seinem Jahr hier bei Borussia sein Potenzial leider nur angedeutet hat, dazu aufgrund einiger Verletzungen nicht dauerhaft seine Fähigkeiten auf dem Platz zeigen konnte“, sagt Borussia-Sportchef Rouven Schröder, „wir haben klar gesagt, dass wir den Kader verändern und verkleinern wollen und müssen. Daher sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung in diesem Sommer der richtige Schritt für beide Seiten ist.“