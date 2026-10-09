Nach einer bärenstarken Leihe beim Hamburger SV war Luka Vuskovic vor knapp drei Monaten von Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Dort avancierte der Kroate (zehn Länderspiele) erneut auf Anhieb zum Abwehrchef, das 54-Millionen-Investment scheint sich aus Sicht der Seagulls schon jetzt voll auszuzahlen.

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Dass Vuskovic auch in der vermeintlich besten Liga der Welt überzeugt, bleibt den europäischen Schwergewichten nicht verborgen. Unter anderem der FC Bayern soll die Entwicklung des Innenverteidigers ganz genau verfolgen. Allerdings stellt sich die Frage, ob ein Defensivspezialist à la Vuskovic überhaupt zum deutschen Rekordmeister passen würde.

Endgeschwindigkeit ist ein Problem

Vuskovic ist zweifelsohne unglaublich zweikampf- sowie kopfballstark. Sein größtes Manko ist allerdings die mangelnde Endgeschwindigkeit. In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit wurde der 1,93 Meter große Rechtsfuß mit maximal 31,16 km/h geblitzt.

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Die Münchner spielen unter Vincent Kompany wiederum mit einer extrem hoch stehenden Abwehrreihe. Für Bayerns Verteidigungslinie wäre Vuskovic also eigentlich zu langsam.

Zum Vergleich: Die FCB-Innenverteidiger um Dayot Upamecano (34,92 km/h), Jonathan Tah (33,36 km/h) und Min-jae Kim (33,58 km/h) waren in der vergangenen Ligaspielzeit deutlich schneller unterwegs.

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Würde Luka Vuskovic zum FC Bayern passen? Ja, er würde passen Nein, er würde nicht passen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Hinzu kommt, dass es vermutlich nicht lange dauert, bis die ersten englischen Topklubs mit dem großen Geld locken respektive Vuskovic sündhaft teuer wird. Der Bundesliga-Primus sollte sich entsprechend sehr gut überlegen, wie konkret er in dem Poker um einen Abwehrspieler mitmischen möchte, der nach FT-Ansicht nicht zu 100 Prozent ins gesuchte Profil passt.