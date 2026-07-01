Die TSG Hoffenheim verkauft Bazoumana Touré (20) in die Premier League. Wie unter anderem ‚Sky‘ und ‚The Athletic‘ vermelden, wird der Flügelstürmer zu Newcastle United wechseln. Die Ablöse soll 50 Millionen Euro betragen, zudem sichere sich Hoffenheim eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

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Für die Kraichgauer ist das ein neuer Rekordverkauf. Bislang war dies Joelinton (29), der 2019 ebenfalls zu Newcastle wechselte – Kostenpunkt damals: 43,5 Millionen Euro.

Interesse an Touré, vor eineinhalb Jahren für zehn Millionen vom schwedischen Klub Hammerby IF verpflichtet, hatten unter anderen auch der FC Liverpool, der FC Brentford, Manchester United und Borussia Dortmund signalisiert. Den Zuschlag erhält nun Newcastle, das die vergangene Saison auf Platz zwölf abschloss.

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Für Hoffenheim sammelte Touré 20 Scorerpunkte (fünf Tore, 15 Asssists) in 45 Spielen. Mit der Elfenbeinküste schied er gestern gegen Norwegen (1:2) im WM-Sechzehntelfinale aus.