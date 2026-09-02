Giovanni Di Lorenzo schwört der SSC Neapel die Treue. Der 33-jährige Rechtsverteidiger verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2030. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre 2028 ausgelaufen.

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Il #Napoli blinda il suo capitano: ufficiale il rinnovo di Di Lorenzo



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Seit 2019 trägt der 53-fache italienische Nationalspieler das Napoli-Trikot, 307 Mal stand Di Lorenzo für den Serie A-Klub auf dem Platz. Schon seit mehreren Jahren führt er die Gli Azzurri als Kapitän aufs Feld.