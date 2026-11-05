Top-Torjäger Raphinha verlängert beim FC Barcelona

Der brasilianische Angreifer Raphinha verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2030. Damit hält Barça einen der größten Stars in den eigenen Reihen und kommt einem möglichen Wechsel zuvor. Dem 29-Jährigen lagen im vergangenen Sommer auch Offerten aus Saudi-Arabien vor.

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Raphinha war 2022 für 58 Millionen Euro von Leeds United zu den Katalanen gewechselt. In 185 Spielen für die Blaugrana bewies Raphinha mit 89 Treffern seinen Torriecher. Dass er auch das Auge für den Mitspieler hat, zeigen dazu seine beeindruckenden 62 Vorlagen. Da ihn Verletzungen in der vergangenen Saison ausbremsten, wurde Raphinha trotz 29 Scorern in 31 Spielen weder für die WM noch als einer von 30 Spielern für den Ballon d’Or nominiert.

Die Vertragsverlängerung des Brasilianers ist die Belohnung für die starken ersten Wochen der laufenden Saison. Der Stürmer sammelte sagenhafte 22 Scorer in den ersten 13 Partien in La Liga sowie der Champions League und ist damit einer der Hauptgründe für den herausragenden Saisonstart. In der Liga thront Barça mit 30 Punkten aus elf Spielen an der Tabellenspitze.