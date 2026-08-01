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Premier League

Chelsea: 25 Millionen für Alonso-Wunschspieler

von Lukas Weinstock - Quelle: Marca
Pep Chavarría im Rayo-Trikot @Maxppp

Der FC Chelsea bereitet ein weiteres Angebot für Pep Chavarría vor. Laut der ‚Marca‘ geben die Blues in Kürze eine Offerte von 25 Millionen Euro inklusive Boni ab. Trainer Xabi Alonso möchte den Linksverteidiger, der bis 2030 bei Rayo Vallecano unter Vertrag steht, unbedingt verpflichten.

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Kurios: Dem Vernehmen nach könnte Chelsea den Spanier aufgrund einer Ausstiegsklausel für festgeschriebene 25 Millionen Euro verpflichten. Offenbar wollen die Blues die Sockelablöse aber noch etwas drücken. Chavarría selbst hat den Londonern bereits seine Zusage gegeben.

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