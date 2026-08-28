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DFB: Große Verwirrung um Tresoldi-Entscheidung

Auf dem Transfermarkt ist Nicolò Tresoldi in den letzten Tagen vor dem Deadline Day eine der heißesten Aktien. Auch auf Verbandsebene muss sich der 22-Jährige bald entscheiden – oder hat er das womöglich schon?

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport | Bild
1 min.
Nicolò Tresoldi jubelt für das DFB-Team U21 @Maxppp

Die italienische Nationalmannschaft steht nach der verpassten WM-Qualifikation wieder einmal vor einem Neuanfang. Der Kader soll unter Roberto Mancini einmal mehr mit frischen Gesichtern verjüngt werden. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge wird dann auch Nicolò Tresoldi mit von der Partie sein.

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Der 22-Jährige habe sich dafür entschieden, für die Squadra Azzurra aufzulaufen. Der italienische Verband müsse noch das Go der FIFA für den Verbandswechsel abwarten, dann werde Tresoldi für die kommenden Länderspiele am 18. September nominiert.

Gleich drei Nationen im Rennen

Das wäre ein herber Rückschlag für den DFB, schließlich sorgte der Rechtsfuß des FC Brügge bis zuletzt in der deutschen U21 für Furore und ist auch schon kurzfristig durchaus eine ernsthafte Option für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Da Tresoldis Mutter aus Argentinien stammt, könnte der gebürtige Italiener für gleich drei Nationen auflaufen.

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Noch darf der DFB hoffen, Tresoldi als Mittelstürmer gewinnen zu können. Die ‚Bild‘ widerspricht der italienischen Zeitung und berichtet, dass sich der ehemalige Hannoveraner noch nicht entschieden habe, für welche Nation er auflaufen wird.

Auch auf Vereinsebene umworben

Im Übrigen kann bei Tresoldi schon zeitnah auch auf Vereinsebene eine Entscheidung anstehen. Unter anderem zeigen Borussia Dortmund, RB Leipzig, Manchester United, der FC Barcelona und die AS Rom Interesse. Brügge verlangt satte 50 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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