Frankfurt - Marseille: So seht ihr die Champions League-Partie live

Bei der Eintracht ist Siegen angesagt. Die Hessen bangen um den Einzug ins Achtelfinale und müssen gegen Olympique Marseille unbedingt gewinnen. Das neu formierte Angriffstrio der Frankfurter um Randal Kolo Muani, Jesper Lindström und Daichi Kamada muss es dabei mit der kantigen Abwehr aus der französischen Küstenstadt aufnehmen. Das Hinspiel gewann Eintracht Frankfurt mit 1:0, konnte aber seither keine weitere Partie in der Champions League für sich entscheiden.

Frankfurt gegen Marseille live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am Mittwoch, den 26. Oktober statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anstoß in Frankfurt ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann. Als Experte wird Moderator Daniel Herzog Sebastian Kneißl zur Seite stehen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht und OM weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.