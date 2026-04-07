Bayern-Zukunft offen: Bundesligisten wollen Aseko

Das Gastspiel bei Hannover 96 war für Noel Aseko ein voller Erfolg. Der 20-Jährige hat sich prächtig entwickelt und gezeigt, dass er für Höheres als die 2. Bundesliga bestimmt ist.

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Im Sommer kehrt der deutsche U21-Nationalspieler zum FC Bayern zurück, der von einer Rückkaufklausel Gebrauch macht. Wie lange er beim deutschen Rekordmeister bleibt, ist aber noch nicht abzusehen. Zunächst einmal sieht der Plan vor, dass Aseko in der Vorbereitung eine faire Chance erhalten soll. Eine Leihe oder ein Verkauf bei einem passenden Angebot sollen jedoch auch möglich sein.

Für diesen Fall bringen sich bereits einige Klubs in Stellung. ‚Sky‘ berichtet, dass „einige Bundesligisten“ ihre Chance beim Mittelfeldakteur wittern. Insbesondere Eintracht Frankfurt sei „sehr interessiert“.

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Mittelfeld-Umbruch bei der SGE

Das liegt nahe, schließlich steht die Eintracht im Sommer vor einem Umbruch im Mittelfeld. Dass Mahmoud Dahoud (30) den Verein im Sommer verlässt, wurde am heutigen Dienstag offiziell bestätigt. Auch bei Hugo Larsson (21) stehen die Zeichen auf Abschied. Aseko, dessen Vertrag an der Säbener Straße bis 2028 läuft, wäre eine vielversprechende Lösung, um die Lücken zu füllen.