50 Millionen: Topklubs jagen Mané

Mateus Mané hat sich in den Fokus mehrerer englischer Spitzenklubs gespielt. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, zeigen der FC Liverpool, Manchester United und der FC Arsenal Interesse am 18-Jährigen. Der Mittelfeldspieler wird das Premier League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers bei einem Abstieg in die zweite Liga aller Voraussicht nach verlassen.

Nachdem Mané bereits in der vergangenen Saison einmal für die Profis auflaufen durfte, gelang ihm in der aktuellen Spielzeit der endgültige Durchbruch bei den Wolves. Der englische U-Nationalspieler stand in den vergangenen zehn Pflichtspielen in der Startelf und steuerte bisher zwei Tore sowie zwei Vorlagen bei. Das Arbeitspapier des Rechtsfußes ist noch bis 2029 datiert. Um den Youngster vorzeitig aus seinem Vertrag loszueisen, wird dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von über 50 Millionen Euro fällig.