Köln verleiht Rondic erneut

Preußen Münster holt nach der Leihe von Shin Yamada (25/Celtic Glasgow) den nächsten Stürmer an Bord. Der Zweitligist bedient sich in der Bundesliga und leiht Imad Rondic (26) vom 1. FC Köln bis Saisonende aus. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal dem Vernehmen nach nicht. Die Hinrunde hatte der Bosnier beim polnischen Erstligisten Raków Czestochowa verbracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Imad ist ein großgewachsener und robuster Angreifer, der uns mit seiner körperlichen Präsenz als Ankerspieler dabei helfen soll, im Offensivspiel noch druckvoller zu agieren. Er gibt uns zusätzliche Tiefe und strahlt Gefahr in der Box aus. Er kennt die 2. Bundesliga und hat uns gezeigt, dass er große Lust auf diese Aufgabe hat“, sagt Preußen-Sportdirektor Jan Uphues über den Neuzugang. Das Münster-Interesse an Jessic Ngankam (25/Eintracht Frankfurt) dürfte nun erkaltet sein.