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Ligue 1

Mudryk kämpft um Rückkehr

von Dominik Schneider - Quelle: L'Équipe
Mykhaylo Mudryk im Trikot des FC Chelsea @Maxppp

Während Mykhaylo Mudryk seit geraumer Zeit von der Bildfläche verschwunden ist, kämpft im Hintergrund eine bekannte Anwaltskanzlei um die Aussetzung seiner Dopingsperre. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge könnte der 25-jährige Ukrainer bei einem juristischen Erfolg künftig erstmal in der Ligue 1 auflaufen.

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Die Möglichkeit einer Leihe zu Racing Straßburg wird als realistisch eingestuft. Nach mehr als zwei Jahren Pause vom Profisport wäre Mudryk bereit dazu, in Frankreich wieder an seiner Form zu arbeiten. Hierfür müsste er aber zunächst von seiner eigentlich vierjährigen Sperre befreit werden. Ihn vertritt dieselbe Kanzlei, die auch schon für Paul Pogba tätig war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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