Tedesco übernimmt in Leipzig

Die Trainersuche von RB Leipzig ist beendet. Wie der Vizemister mitteilt, übernimmt Domenico Tedesco den Posten als Cheftrainer und tritt damit die Nachfolge des entlassenen Jesse Marsch an. Der 36-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2023.

Tedesco, der Andreas Hinkel und Max Urwantschky als Co-Trainer mitbringt, wird bereits am heutigen Donnerstag die erste Trainingseinheit leiten und am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie stehen. Achim Beierlorzer wird nicht mehr Teil des Trainergespanns sein.

Tedesco war zuletzt für rund eineinhalb Jahre lang für Spartak Moskau verantwortlich, ehe er seinen Vertrag Ende Mai auslaufen ließ. Zuvor hatte der gebürtige Italiener zwischen 2017 und 2019 Schalke 04 trainiert. Den heutigen Zweitligisten hatte er 2018 zur Vizemeisterschaft geführt.