Klopp-Entscheidung: Freiburg-Stars „überrascht“

Beim SC Freiburg reagierte man intern zunächst mit Verwunderung auf die Kadernominierungen von Jürgen Klopp. „Am Anfang war es überraschend, weil man natürlich nicht auf dem Schirm hatte, dass Klopp direkt 44 Leute nominiert“, so Maximillian Eggestein (29) im Interview mit dem ‚kicker‘. Mit Yannik Engelhardt (25), Derry Scherhant (23), Philipp Treu (25) und Max Rosenfelder (23) hatte der neue Bundestrainer gleich vier Freiburger nominiert.

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Eggestein weiter: „Dann war es nicht mehr so verwunderlich – bei uns läuft es gut, die Jungs haben sich das verdient.“ Dass er selbst nicht nominiert wurde, ist Eggestein egal: „Die Enttäuschung ist gar nicht groß. Es ist relativ gut erkennbar, welchen Weg Klopp gehen möchte und auch völlig nachvollziehbar.“