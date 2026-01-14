Bayern & Co. bei Diomande nah dran

Die Jagd auf Yan Diomande von RB Leipzig geht munter weiter. Wie Fabrizio Romano berichtet, schicken Manchester United, Paris St. Germain und der FC Bayern ihre Scouts nach Sachsen, um den 19-Jährigen beobachten zu lassen. Zudem habe Tottenham Hotspur im Januar einen Vorstoß gewagt, sei damit bei RB aber auf taube Ohren gestoßen.

RB will den Ivorer im Winter nicht ziehen lassen. Laut dem Transferjournalisten hoffen die Verantwortlichen, dass Diomande durch starke Leistungen in der Rückrunde seinen Marktwert weiter steigern kann. Schon jetzt spekuliert der Bundesligist dem Vernehmen nach auf eine Ablöse von 100 Millionen Euro. Laut Romano werde Diomande für Leipzig im Sommer nicht zu halten sein. Zuletzt hatte der Rechtsfuß den FC Liverpool als seinen Wunschklub genannt.