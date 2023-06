„Warum nicht?“ Kolo Muani gibt Transfer-Update

Randal Kolo Muani hat sich zu einem möglichen Abschied von Eintracht Frankfurt geäußert. „Ehrlich gesagt ist es für mich, als Mensch, der sich immer weiterentwickeln will, mein Traum, in einem großen Verein zu spielen. Warum nicht?“, so der Stürmer auf einer Pressekonferenz im Camp der französischen Nationalmannschaft auf einen Transfer angesprochen, „aber im Moment beschäftige ich mich damit nicht.“

Kolo Muani weiter: „Ich bin bei der Nationalmannschaft, wir bereiten uns gerade auf zwei Spiele vor. Wir werden sehen, was passiert, wenn die Länderspiel-Phase vorbei ist.“ Unter anderem der FC Bayern und Manchester United werden mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht. Die Frankfurter sollen 100 Millionen Euro für ihren Torgaranten fordern.

