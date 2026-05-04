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2. Bundesliga

Erster Fortuna-Abgang so gut wie sicher

von Julian Jasch - Quelle: Brabants Dagblad
1 min.
Jordy de Wijs im Fortuna-Dress @Maxppp

Jordy de Wijs (31) befindet sich wohl auf dem Sprung. Informationen des ‚Brabants Dagblad‘ zufolge arbeitet sein ehemaliger Jugendverein RKC Waalwijk an einer Zusammenarbeit mit dem Innenverteidiger, der bei Fortuna Düsseldorf lediglich bis zum Ende der Saison unter Vertrag steht. Papiere seien zwar noch nicht unterzeichnet, es gehe aber in die „richtige Richtung“.

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Für die Rheinländer stand de Wijs bislang in 76 Partien auf dem Platz (fünf Tore, drei Vorlagen). In der laufenden Spielzeit kam der frühere niederländische U-Nationalspieler so gut wie gar nicht zum Zug. Im Falle des Abstiegs droht dem Tabellen-16. ein großer Aderlass.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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