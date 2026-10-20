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UEFA Champions League

Kovac baut um: BVB-Star feiert Startelf-Premiere

Borussia Dortmund eröffnet am frühen Dienstagabend (18:45 Uhr) den dritten Spieltag in der Champions League. Beim Auswärtsduell gegen Sabah FK setzt Niko Kovac auf folgende Startelf.

von Fabian Ley
1 min.
Die Aufstellung von Borussia Dortmund @Maxppp
Sabah 1-2 BVB

Nach der enttäuschenden 0:1-Pleite bei Bodö/Glimt will Borussia Dortmund in der Champions League gegen Sabah FK wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Schwarz-Gelben blieben in den vergangenen drei Pflichtspielen sieglos. Im Vergleich zum jüngsten 0:0-Remis gegen Union Berlin verändert Trainer Niko Kovac seine Startelf auf vier Positionen.

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Joane Gadou und Jobe Bellingham erhalten gegen den aserbaidschanischen Meister eine Pause. Ramy Bensebaini rückt in die Dreierkette, im zentralen Mittelfeld spielt Joey Veerman an der Seite von Felix Nmecha.

Im Angriff darf Fábio Silva gemeinsam mit Serhou Guirassy stürmen. Die Offensive komplettiert Geburtstagskind Carney Chukwuemeka, der damit seine Startelf-Premiere in dieser Saison feiert. Maximilian Beier und Ethan Nwaneri sitzen dafür zunächst nur auf der Bank. Konstantinos Karetsas fällt wegen einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk vorerst aus.

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So startet der BVB

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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