Chelsea: Neue Leihe für Paez

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Kendry Páez im Einsatz für Racing Straßburg @Maxppp

Der FC Chelsea wird Kendry Paez zu einem neuen Klub schicken. Laut Fabrizio Romano wird die Leihe zu Racing Straßburg abgebrochen, anschließend soll der 18-jährige Ecuadorianer nach Argentinien reisen, um sich River Plate anzuschließen.

Der Medizincheck ist für den offensiven Mittelfeldfeldspieler schon anberaumt. In Straßburg kam Paez zwar regelmäßig zum Einsatz, viele Spielminuten sammelte er dabei aber nicht. Das soll sich für den Linksfuß in Buenos Aires ändern.

