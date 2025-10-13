Spätdebütant Baumann stolz auf seinen Weg

Oliver Baumann (35) würde seinen Weg jederzeit wieder gehen. Ungeachtet dessen, dass Baumann „nicht in den prominentesten Klubs gespielt“ hat, ist der Torwart „sehr glücklich und zufrieden“ mit seiner Karriere. Wie er im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät, macht es ihn „noch ein kleines bisschen stolzer“, dass ihm der Schritt in die deutsche Nationalmannschaft gelungen ist, „obwohl es Vereine mit größerer Öffentlichkeit und Strahlkraft“ als den SC Freiburg und die TSG Hoffenheim gibt.

Der Torwart von Hoffenheim ist in der DFB-Elf derzeit gesetzt. Eigentlich ist aber Marc-André ter Stegen (33) die Nummer eins und soll laut Bundestrainer Nagelsmann auch bei der WM 2026 im Tor stehen. Der Schlussmann des FC Barcelona fällt jedoch derzeit wegen einer Operation am Rücken aus, zudem steht ter Stegen aufgrund seines verlorenen Startplatzes bei den Katalanen mächtig unter Druck.