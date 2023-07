FC Bayern: Sauer verlängert

Jochen Sauer bleibt dem FC Bayern erhalten. Der Leiter der Nachwuchsabteilung des Rekordmeisters hat seinen Vertrag bei den Münchnern verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 50-Jährigen lief Ende Juni aus. Sauer geht seinen Tätigkeiten an der Säbener Straße seit 2017 nach.

„Die Talententwicklung bei einem internationalen Spitzenverein wie dem FC Bayern ist eine große Herausforderung, der wir uns alle gerne stellen. Es ist wichtig, immer wieder neue, kreative Wege zu finden, um unsere hohen sportlichen Ambitionen Schritt für Schritt zu realisieren. Ich freue mich, dass ich weiterhin meinen Teil dazu beitragen werde. Mein Dank geht an unseren Vorstand für das Vertrauen – und vor allem an unser Team am FC Bayern Campus, das jeden Tag alles gibt, um die Talente bestmöglich für den Profibereich des FC Bayern auszubilden“, so Sauer.

