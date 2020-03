PSG-Gala in Lyon – Neymar findet seine Form

Nach einem frühen Rückstand ließ der französische Serienmeister Paris St. Germain am gestrigen Mittwochabend nichts mehr anbrennen. Martin Terrier (11. Minute) hatte die Gastgeber aus Lyon zunächst in Führung gebracht, doch Kylian Mbappé (14./17./90+2.), Neymar (64.) und Pablo Sarabia (81.) drehten das Spiel zugunsten der Hauptstädter, sodass PSG nun zum sechsten Mal in Folge im Finale des französischen Pokals steht. Mitentscheidend war der Platzverweis für Lyons Fernando Marçal (61.), der – nachdem er bereits verwarnt war – wegen eines Handspiels mit Gelb-Rot ausschied.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Neymar im Anschluss in lässiger Manier. Zuvor hatte OL-Keeper Anthony Lopes versucht, den Brasilianer mit ein paar Sprüchen zu beirren, doch der Superstar schob nach dutzenden Trippelschritten unten rechts ein. Aus der zahlenmäßigen Überlegenheit konnte Paris im Anschluss Profit schlagen und band mit drei weiteren Toren ein Schleifchen um den Halbfinaltriumph.

Die Maschine läuft

Sechs Tage vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund haben sich die Zweifel, die unmittelbar nach der Hinspielniederlage (1:2) entstanden sind, in Luft aufgelöst. Die drei Spiele, die auf das Spiel gegen den BVB folgten, gewann Paris allesamt. Dabei schoss die Elf von Thomas Tuchel 13 Tore. Die in Dortmund nicht ganz sattelfeste Defensive der Pariser kassierte zudem in den beiden jüngsten Spielen nur noch das eine Gegentor am gestrigen Abend.

Das zwischenzeitlich verloren gegangene Selbstvertrauen der Franzosen dürfte pünktlich für das so wichtige zweite Duell mit dem BVB wieder zurück sein. Bleiben bis zur nächsten Woche alle Akteure fit, muss sich Schwarz-Gelb auf eine gut geölte Offensive der Pariser einstellen. Allen voran Neymar könnte im Rückspiel eine Schlüsselrolle einnehmen. Im Hinspiel blieb der Brasilianer zwar blass, doch dabei reihte er sich in den insgesamt schwachen Gesamtauftritt seines Klubs an diesem Abend ein.

Tuchel lobt sein Sorgenkind

Auch Trainer Thomas Tuchel weiß um die Wichtigkeit des nicht immer pflegeleichten Ballkünstlers. Um wieder zu seiner Topform zu finden, sei es für Neymar das Wichtigste, „dass er spielt“, sagte Tuchel am gestrigen Abend. „Das ist der Schlüssel für uns, um außergewöhnliche Leistungen und Ergebnisse zu erzielen“, so der Deutsche weiter. Vor dem Duell gegen Dortmund steht für Paris noch das Ligaspiel bei Racing Straßburg (Samstag, 17:30 Uhr) an, in dem Neymar nach Gelb-Rot-Sperre auch in der Liga wieder mitwirken kann.

Für Verschwörungstheoretiker stellt sich jedoch noch die Frage, ob Neymar am kommenden Mittwoch wirklich mit von der Partie sein wird. Bekanntlich hat seine Schwester Rafaella am 11. März Geburtstag. Seit 2014 hat der Brasilianer an diesem Datum kein Spiel mehr bestritten. 2015 und 2016 handelte sich Neymar kurz vor dem Geburtstag eine Sperre ein, in den drei folgenden Jahren war er jeweils verletzt. Für das wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte wird der Brasilianer aber womöglich Abstand von dieser Tradition nehmen. Denn mit dem Viertelfinal-Ticket im Gepäck, würde es sich sicherlich noch besser feiern lassen.