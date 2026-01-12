Medien: Real trifft Alonso-Entscheidung

Die Klubbosse von Real Madrid halten nach der gestrigen 2:3-Niederlage gegen Erzrivale FC Barcelona im Supercup-Finale offenbar an Xabi Alonso fest. Das ist einem Bericht der ‚as‘ zu entnehmen. Schließlich gehe es um das „Gefühl“, das der Cheftrainer vermittle. Ein zuvor kolportiertes Ultimatum wurde dem Spanier entsprechend nicht gestellt.

Alonso ist seit etwas mehr als einem halben Jahr für die Königlichen verantwortlich. Seitdem gerät der Ex-Bayer-Coach immer wieder in den Fokus, zwischenzeitlich stand sogar eine Trennung im Raum. So aber nicht nach dem Auftritt in Dschidda, der laut der ‚as‘ den Startschuss für eine deutliche Leistungssteigerung im weiteren Saisonverlauf darstellen soll.