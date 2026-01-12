Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Medien: Real trifft Alonso-Entscheidung

von Julian Jasch - Quelle: as
1 min.
Xabi Alonso an der Seitenlinie @Maxppp
Barcelona 3-2 Real Madrid

Die Klubbosse von Real Madrid halten nach der gestrigen 2:3-Niederlage gegen Erzrivale FC Barcelona im Supercup-Finale offenbar an Xabi Alonso fest. Das ist einem Bericht der ‚as‘ zu entnehmen. Schließlich gehe es um das „Gefühl“, das der Cheftrainer vermittle. Ein zuvor kolportiertes Ultimatum wurde dem Spanier entsprechend nicht gestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alonso ist seit etwas mehr als einem halben Jahr für die Königlichen verantwortlich. Seitdem gerät der Ex-Bayer-Coach immer wieder in den Fokus, zwischenzeitlich stand sogar eine Trennung im Raum. So aber nicht nach dem Auftritt in Dschidda, der laut der ‚as‘ den Startschuss für eine deutliche Leistungssteigerung im weiteren Saisonverlauf darstellen soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Xabi Alonso

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert