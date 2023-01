Fast fix: Wagner übernimmt in England

Im Rennen um den Trainerjob bei Norwich City gibt es scheinbar eine endgültige Entscheidung. Nach Informationen von ‚Sport1‘ wird David Wagner schon in Kürze die Geschicke beim englischen Zweitligisten übernehmen.

Der gebürtige Frankfurter soll „in den kommenden Stunden“ einen Arbeitsvertrag beim Tabellenelften der Championship unterschreiben, so der TV-Sender. Die Canaries bleiben derzeit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit Wagner am Ruder soll über die Playoffs am Ende der Saison doch noch der Wiederaufstieg in die Premier League gelingen.

In Norwich ersetzt Wagner Dean Smith, der vor wenigen Tagen entlassen wurde. Wagner hatte bereits von 2015 bis 2019 Huddersfield Town betreut und 2017 den Aufstieg in Englands Eliteliga gefeiert. Dementsprechend verfügt der ehemalige Schalke-Trainer über reichlich Erfahrung auf der Insel.