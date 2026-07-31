Schalke 04: Fünf Millionen für Lindström

Der FC Schalke 04 möchte im Poker um Jesper Lindström (26) offenbar doch noch eine Leihe mit Kaufoption herausschlagen. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll diese bei rund fünf Millionen Euro liegen. Die SSC Neapel hingegen fordere weiterhin eine Kaufpflicht ein.

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Die ‚WAZ‘ berichtete am gestrigen Donnerstag, dass bereits eine Kaufpflicht ausverhandelt wurde, die greift, sollte S04 die Klasse halten. Laut der ‚Bild‘ wird noch weiter über die exakten Modalitäten verhandelt. Lindström selbst hat den Königsblauen bereits seine Zusage gegeben.