Vier Gründe: Darum passt Bobb perfekt zum BVB

Oscar Bobb (22) könnte im Januar auf den Markt kommen. Voraussetzung ist, dass Manchester City den anvisierten Transfer von Antoine Semenyo (25/AFC Bournemouth) eintütet. In diesem Fall wiederum zählt Borussia Dortmund zu den ersten Kandidaten auf eine Bobb-Verpflichtung.

Noch sind also einige Eventualitäten aus dem Weg zu räumen. Passend wäre Bobb für den BVB aber allemal. FT blickt auf die Vorzüge:

Gesuchter Kreativspieler

Auch wenn Julian Brandt (29) in den vergangenen Wochen stark auftrumpfte, sucht der BVB nach wie vor einen Spieler, der für mehr Aha-Momente in der Offensive sorgt. Bobb ist schnell, wendig und verfügt über ein starkes Dribbling, kann aber auch den Nebenmann sehr gut einsetzen. An dieser Stelle wäre er im Vergleich zum vorhandenen Personal ein klares Upgrade.

Flexibilität

Bobb kann auf beiden Flügel und im Zentrum agieren. Als Linksfuß zieht er mit Vorliebe von rechts nach innen und vollendet mit einem gezielten Abschluss. Aber auch auf links hat der Norweger seine Stärken, spielt gerne einen Doppelpass, geht wieder tief und bringt scharfe Hereingaben. Innen weiß er zudem mit seinem guten Passspiel zu überzeugen.

Risikoarmes Transfermodell

Weil Bobb noch bis 2029 an City gebunden ist, wäre wohl nur eine Leihe möglich. Diese könnte aber durchaus eine Kaufoption oder aber zumindest eine Vereinbarung wie damals im Fall Carney Chukwuemeka (22) beinhalten. So oder so – das finanzielle Risiko wäre überschaubar.

Adeyemi-Nachfolger

Auch wenn Bobb nicht ganz über das brachiale Tempo von Karim Adeyemi (23) verfügt, ähnelt sich das Spielerprofil der beiden Angreifer doch sehr. Bobb ist zudem der technisch deutlich feinere Fußballer. Sollte es also mit Adeyemi weiterhin haken und der launische Sprinter spätestens im Sommer den Hut nehmen, hätte man bereits personellen Ersatz in der Hinterhand.