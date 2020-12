Schutz vor City: Everton will mit Digne verlängern

Der FC Everton will Linksverteidiger Lucas Digne halten. Nach Informationen der ‚Times‘ bereitet der derzeitige Tabellenvierte der Premier League ein Vertragsangebot für den 27-jährigen Franzosen vor, dessen aktuelles Arbeitspapier ihn noch bis 2023 an den Klub bindet. Mit der vorzeitigen Verlängerung wollen die Toffees wohl auch ein Zeichen an potenzielle Interessenten senden.

Zuletzt wurde Digne vor allem bei Ligakonkurrent Manchester City ins Spiel gebracht. Bei den Citizens hält man nach Alternativen auf der Linksverteidiger-Position Ausschau, da Benjamin Mendy zuletzt selten überzeugen konnte. Seit seinem Wechsel vom FC Barcelona im Jahre 2018 ist Digne beim Klub aus Liverpool eine feste Größe. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er in der Premier League in 70 von 76 möglichen Spielen auf dem Platz.