Cazorla wechselt nach Katar

Santi Cazorla hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie Al-Sadd SC mitteilt, wechselt der 35-jährige Spanier vorbehaltlich des Medizinchecks ablösefrei zum katarischen Erstligisten. Über die künftige Vertragslänge macht der von Xavi trainierte Klub keine Angaben.

Für Carzola ist der Wechsel nach seiner sechsjährigen Zeit beim FC Arsenal erst das zweite Engagement im Ausland. In den vergangenen zwei Jahren war der Mittelfeldspieler wieder für seinen Jugendklub FC Villarreal aktiv. Satte 15 Treffer und elf Assists gelangen dem Edeltechniker in der abgelaufenen Saison.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7