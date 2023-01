Eintracht: Rode über sein Karriereende

Sebastian Rode wird seine Karriere aller Voraussicht nach zeitnah beenden. Auf eine Frage der ‚Bild‘, ob er sich vorstellen könne, seinen 2024 auslaufenden Kontrakt noch einmal zu verlängern, antwortet der 32-Jährige: „Da müsste ich in einen Jungbrunnen fallen. Nein, ich gehe aktuell davon aus, dass dann voraussichtlich Schluss ist!“

Nach seiner aktiven Karriere möchte der Mittelfeldspieler zunächst „Abstand gewinnen vom Fußball“ und „einfach mal in den Tag leben“. Für die Adler stand Rode wettbewerbsübergreifend bislang in 247 Spielen auf dem Platz, in denen er an 36 Treffern direkt beteiligt war (14 Tore, 22 Vorlagen).

