Ipswich holt Fatawu

Abdul Fatawu geht nicht mit Leicester City in die dritte Liga. Der 22-jährige Ghanaer schließt sich stattdessen Ipswich Town an und spielt ab kommender Saison wieder in der Premier League. Zu den Ablösemodalitäten machen beide Vereine keine Angabe, Fatawu erhält bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis 2031.

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