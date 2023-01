Neues Angebot: Moukoko-Verhandlungen vor dem Durchbruch?

Eigentlich wollen sich die BVB-Profis im spanischen Marbella mit vollem Fokus auf den Wiederbeginn der Bundesliga-Saison vorbereiten. Youssoufa Moukoko muss sich nebenbei aber auch Gedanken um seine Zukunft machen. Die Tendenz geht nun offenbar doch in Richtung Verbleib bei Borussia Dortmund.

Wie ‚Sport1‘-Reporter Patrick Berger berichtet, wird aktuell im Trainingslager mit Berater Patrick Williams verhandelt. Demzufolge haben die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl ein Gegenangebot vorgelegt. Berger hat nach eigenen Angaben „aus Spieler- und Vereinsumfeld“ vernommen, dass dieses Angebot „zum Durchbruch führen“ soll.

Watzke verschärfte den Ton

Noch am gestrigen Mittwoch verschärfte Hans-Joachim Watzke den Ton. Zwar habe der Geschäftsführer aufgrund des auslaufenden Vertrages Verständnis für das Taktieren des 18-Jährigen, sollten am Ende aber die Vorstellungen auseinandergehen, „wird die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt. Das ist die letzte Konsequenz, was auch passieren kann.“

Soweit wird es nun offenbar doch nicht kommen. Vor allem Edin Terzic, dem ein ausgezeichnetes Verhältnis zum Youngster unterstellt wird, gab sich in Sachen Verlängerung immer positiv. Offenbar wird der Trainer nun Recht behalten.