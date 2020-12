West Brom feuert Bilic

Slaven Bilic ist nicht mehr länger Trainer von West Bromwich Albion. Wie die Baggies offiziell mitteilen, wurde der 52-jährige Kroate mit sofortiger Wirkung entlassen. Nach 13 Spieltagen liegt der Aufsteiger mit nur sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Premier League. Bilic hatte den Klub in der vergangenen Saison zurück ins englische Oberhaus geführt.

„Albion möchte sich bei Slaven und seinem Trainerstab für ihre Bemühungen um den Aufstieg in der vergangenen Saison bedanken und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung. Der Zeitpunkt der Entlassung kommt überraschend, nachdem West Brom am gestrigen Abend gegen Manchester City ein 1:1-Unentschieden gelang. Als Nachfolger für Bilic wird Sam Allardyce (66) gehandelt.