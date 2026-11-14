Ligue 1
Lens beendet Trainerchaos
1 min.
@Maxppp
Die Trainersuche bei RC Lens ist beendet. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, übernimmt Didier Digard das Ruder beim Tabellenelften. Der Coach erhält einen Vertrag bis 2028 und soll das zuletzt herrschende Chaos auf der Trainerposition endlich beenden.
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Racing Club de Lens @RCLens – 13/11
Didier Digard, entraîneur du RC Lens jusqu'en juin 2028 🔴🟡Bei X ansehen
Fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l'écoute, l'exigence et la réflexion collective, le Racing annonce la nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur de l'équipe première.
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Fidèle à sa méthode de gouvernance, fondée sur l'écoute, l'exigence et la réflexion collective, le Racing annonce la nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur de l'équipe première.
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Zu Saisonbeginn übernahm Dino Toppmöller das Ruder beim Champions League-Teilnehmer. Der deutsche Übungsleiter musste allerdings nach kurzer Zeit wieder gehen. Seinem Nachfolger Yannick Cahuzac wurde unter anderem eine historische 1:9-Pleite in der Königsklasse gegen Como 1907 zum Verhängnis.
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