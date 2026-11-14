Lens beendet Trainerchaos

Die Trainersuche bei RC Lens ist beendet. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, übernimmt Didier Digard das Ruder beim Tabellenelften. Der Coach erhält einen Vertrag bis 2028 und soll das zuletzt herrschende Chaos auf der Trainerposition endlich beenden.

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Zu Saisonbeginn übernahm Dino Toppmöller das Ruder beim Champions League-Teilnehmer. Der deutsche Übungsleiter musste allerdings nach kurzer Zeit wieder gehen. Seinem Nachfolger Yannick Cahuzac wurde unter anderem eine historische 1:9-Pleite in der Königsklasse gegen Como 1907 zum Verhängnis.