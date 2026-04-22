BVB: Zwei klare Forderungen an Kovac

An Ostern sah die Welt von Borussia Dortmund noch rosig aus. Bei elf Punkten Vorsprung auf Rang drei schien die Vizemeisterschaft sicher, zumindest in der Bundesliga war eine erfolgreiche Saison absehbar. Zwei Wochen und zwei Niederlagen später hat sich das Blatt etwas gewendet.

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Aus den elf Punkten Vorsprung sind nur noch deren fünf geworden, vier Spieltage vor Schluss ist sogar Platz zwei in Gefahr. Auch die Stimmung droht nach den biederen Auftritten gegen Bayer Leverkusen (0:1) und die TSG Hoffenheim (1:2) wieder zu kippen. Der ‚kicker‘ berichtet von „bedenklichen Tendenzen“ bei den Schwarz-Gelben. Gegen Ende der Saison steigt damit wieder der Druck auf Niko Kovac.

Mehr Mitspracherecht für den Coach

Selbstredend muss der Kroate noch nicht um seinen Job bangen. Doch laut der ‚Sport Bild‘ hat Kovac von den Verantwortlichen um Geschäftsführer Sport Lars Ricken zwei klare Forderungen erhalten. Das Spiel soll dringend wieder attraktiver werden – ein Wunsch, den die Fans in dieser Saison trotz der vielen Siege in der Bundesliga sehnlichst hegen. Außerdem soll der Nachwuchs verstärkt in den Fokus rücken.

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An diesen beiden Forderungen muss sich der 54-Jährige künftig messen lassen. Die Bosse wollen ihn dabei unterstützen, dem Sportmagazin zufolge ist Kovac in die Kaderplanung fest integriert und kann mit über das künftige Personal entscheiden. Damit steigt aber auch der Druck, liefern zu müssen. Mit jeder weiteren Niederlage zum Saisonausklang dürfte dieser größer werden.