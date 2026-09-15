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Major League Soccer

Ballon d’Or: Für Simeone kann es nur Einen geben

von Remo Schatz
Lionel Messi ballt die Faust @Maxppp

Für Diego Simeone ist die Entscheidung, wer den Ballon d’Or in diesem Jahr gewinnen sollte, eine leichte. „Der Ballon d’Or 2026 muss an Leo Messi gehen. Da gibt es keinerlei Zweifel“, erklärte der Trainer von Atlético Madrid auf einer Pressekonferenz.

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Die Preisverleihung findet am 26. Oktober in London statt. Messi steht gemeinsam mit 30 anderen Profis auf der vorläufigen Kandidatenliste. Einen klaren Favoriten gibt es in diesem Jahr nicht. Simeone begründet seine Wahl mit dem, „was er in diesem Alter bei der Weltmeisterschaft geleistet hat, keinerlei Zweifel“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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