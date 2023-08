Churlinov wieder Thema auf Schalke

Eine Rückkehr von Darko Churlinov (23) zum FC Schalke 04 ist noch nicht vom Tisch. Nach seiner schweren Sepsis-Erkrankung ist der Flügelstürmer wieder weitestgehend gesundet und wird nach Informationen der ‚WAZ‘ in zwei Wochen ein Gespräch mit den Verantwortlichen des FC Burnley über seine Perspektive führen. FT kann das bestätigen.

Zunächst muss geklärt werden, wann Churlinov wieder einsatzbereit ist. Danach tut sich die Frage auf, wo er die anstehende Saison bestreiten wird. Ex-Leihklub Schalke 04 käme als Abnehmer in Frage. In der Saison 2021/22 war der Nordmazedonier vom VfB Stuttgart an die Königsblauen verliehen und half auf dem Weg zur Bundesliga-Rückkehr kräftig mit.

